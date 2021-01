Danas pad temperature, kiša i sneg

Nova pre 2 sata | Autor:Andjela Krstovic

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, s kišom, a na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima na severu i zapadu zemlje, s padom temperature, kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, a ponegde će se lediti pri tlu. Duvaće slab do umeren južni vetar koji će povremeno biti jak u košavskom području i na planinama, a na severu Srbije će duvati umeren do jak severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do sedam stepeni, najviša od dva na severu Vojvodine do 12 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji. I u Beogradu se danas očekuje