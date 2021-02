Red je za drugu dozu, a šta je sa onima koji tek treba da prime prvu? Koliko kojih vakcina ima u Srbiji i šta ako neko želi da promeni izbor

Blic pre 2 sata | N.N.G.

Iz dana u dan u Srbiji se protiv korona virusa vakciniše veliki broj ljudi.

To je dovelo do vrlo povoljne statistike po kojoj je naša zemlja među liderima u imunizaciji ne samo u Evropi, već i u svetu. Prateći dinamiku primanja cepiva, mnogi bi uskoro trebalo da odu po svoju drugu dozu. Ipak, ostale su mnoge nedoumice za one koji još uvek nisu otišli prvi put na neki od punktova. Koje vakcine su trenutno u opticaju? Koliko ih imamo na raspolaganju i da li prvobitni izbor vakcine na portalu E-uprava sada možemo da promenimo u zavisnosti od