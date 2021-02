Ludo vreme: Danas u Srbiji do 20 stepeni

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturom do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije ponegde magla. Duvaće slab i umeren jugozapadni i južni vetar, u južnom Banatu tokom noći u pojačanju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od jedan do osam, najviša dnevna od 15 do 20. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren jugozapadni i južni, tokom noći u pojačanju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od tri do osam, najviša dnevna oko 18. ***