Zaev: Zahtevi za vanrednim izborima moraju da prestanu jer su štetni

Blic pre 2 sata

Zahtevi za održavanje vanrednih izbora moraju da prestanu jer su štetni za proizvodnju i za celokupnu makedonsku ekonomiju, poručio je danas premijer Severne Makedonije Zoran Zaev iz Djevdjelije, nakon zahteva opozicionog lidera Hristijana Mickoskog da se sazovu vanredni izbori.

On je naglasio da je Severna Makedonija na jasnom putu ka EU i ocenio da su sve teške odluke donete u prošlosti bile u funkciji poboljšanja ekonomskog standarda, otvaranja novih radnih mesta, privlačenja investitora, poboljšanja izvoza i BDP, pa tako i dobrobiti gradjana, a prevremeni izbori bi, kako je rekao, ugrozili sve te procese. "Izbori su planirani za 2024. godinu i to moramo da poštujemo. Do tada, svi mi, uključujući i mene, predsednika, vladu, opštine i