Uhapšen sa 180 kilograma duvana bez dokumentacije

Nova pre 47 minuta | Autor:Marko Radonjić

Policajci u Pirotu uhapsili su V. C. (36) iz Kovina zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, saopštio je MUP. Policija je oko 180 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije pronašla u vozilu smederevskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni. Zaplenjeni duvan bio je, kako se sumnja, namenjen daljoj prodaji. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on