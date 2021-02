BIA hitno reagovala: Muškarac (50) iz Kraljeva uhapšen zbog pretnje članovima SNS na društvenim mrežama

Večernje novosti pre 3 sata | G.Ć.

ZBOG sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom uhapsili su V.K. (50) iz Kraljeva.

On se sumnjiči da je u ponedeljak na tviter nalogu Srpske napredne stranke objavio komentar i fotografiju preteće sadržine. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kraljevu.