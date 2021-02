Posle svađe udarao čoveka u glavu: Hapšenje u Brusu, mladić osumnjičen za napad u centru grada

Večernje novosti pre 8 sati | S .B.

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Brusu uhapsili su K.N . (24) iz Brusa, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje, saopštila je večeras Policijska uprava Kruševac.

On se sumnjiči da je danas u centru ovog grada, nakon kraće svađe, fizički napao četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca i naneo mu lake telesne povrede u predelu glave. Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.