Kafići u Hrvatskoj ostaju zatvoreni, ali uz mogućnost prodaje pića za poneti

Premijer Hrvatske Andrej Plenković najavio je blago popuštanje mera od ponedeljka, 15. februara, ali će kafići i dalje ostati zatvoreni s tim da će moći da prodaju piće za poneti, bez otvaranja terasa.

Uz to se otvaraju teretane, fitnes centri, kladionice, kazina, automat klubovi, kao i škole stranih jezika i dečje radionice, a sve uz epidemiološke mere koje će Nacionalni štab civilne zaštite u medjuvremenu precizirati. „Popuštamo mere u ugostiteljstvu, sportskim aktivnostima, u domenu dece i njihovih aktivnosti, kao i u četvrtom domenu koji se tiče kladionica i slično. Došli smo do takve epidemiološke slike da to od 15. februara možemo da priuštimo“, rekao je