Tiodorović objasnio šta se dešava u VRANjU: Broj zaraženih naglo skočio, evo zbog čega se to desilo

U VRANjU je danas registrovano 127 novih slučajeva korona virusa, što je značajno više u odnosu na sredu, kada je bilo manje od sto novoobolelih.

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je razlog za skok broja obolelih to što su se ljudi malo opustili, ali i da državljani Severne Makedonije masovno dolaze u prodavnice u tom gradu. - Postoji objašnjenje, a to je da ipak smo malo popustili sa sprovođenjem mera i posebno zbog lepog vremena, pa čak i oni koji su bili najdisciplinovaniji su malo popustili - kazao je Tiodorović. Na pitanje kako to da je vakcinisano više od 600.000 ljudi, a da se povećava broj