"Veoma sam zabrinut za: Novaka!" Mats Vilander zagrmeo na čelnike AusOpena zbog Đokovića, a otkrio i detalj koji su mnogi smetnuli s uma!

Blic sport pre 3 sata

Novak Đoković je zbog povrede u 3. kolu Australijan opena još uvek neizvesan za nastavak odbrane titule, a stigla mu je i velika podrška - od njegvog nekada čuvenog kritičara.

Mats Vilander, svojevremeno "teniski broj 1", a sada komentator TV Eurosport, istakao je zabrinutost zbog stanja u kome je naš as. Sve to, zbog doživljenog u , a u kome se, tokom treće deonice, okliznuo na natpis "Melburn" kod osnovne linije i povredio stomačne mišiće. - Ja jesam bio povređen, ali mi se to nikada nije dogodilo tokom turnira. Za Novaka je to zabrinjavajuće. Moram ovo da kažem. Taj "Melburn" znak, to je ista farba koja se koristi za linije i svi