Horor u Meksiku: Pronađeno 18 kesa sa delovima ljudskih tela, od početka rata bandi čak 80.000 ljudi se vodi kao nestalo

Blic pre 3 sata

Tužilaštvo zapadne meksičke države Halisko saopštilo je da je policija pronašla 18 plastičnih kesa punih odsečenih delova tela na periferiji grada Guadalahare.

Policija je sinoć pronašla deo ljudskog tela u blizini nadvožnjaka autoputa, a to ih je odvelo do gomile zalepljenih vreća u jarku u blizini. Odsečeni udovi se ispituju kako bi se utvrdilo koliko je tela u pitanju, javlja AP. U novembru su vlasti pronašle 113 tela i delove tela iz tajne grobnice u gradu El Salto, nadomak Guadalahare. Tokom 2020. godine u gradu je otkriveno ukupno 189 leševa. U to državi sedište je kartela nove generacije Halisko, jedne od