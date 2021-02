Rebić: Radimo na rasvetljavanju ubistva Nikole Zečevića u Kragujevcu, on je od ranije bio dobro poznat policiji

Blic pre 6 sati

Direktor srpske policije Vladimir Rebić izjavio je danas da, kada je reč o sinoćenjem ubistvu u Kragujevcu, da to delo za sada nije rasvetljeno i da se intenzivno radi na prikupljanju informacija.

Rebić je na TV Prva rekao da je lišen zivota covek koji je od ranije poznat policiji i kao neko ko je povezan sa trgovinom narkoticima. Ovo je muškarac koji je izrešetan sinoć u FILMSKOJ SAČEKUŠI u Kragujevcu: Policija traga za napadačem On je dodao da se pretpostavlja da je to razlog ubistva, ali da se to ne može tvrditi. U Kragujevcu je sinoć došlo do pucnjave u kojoj je Nikola Zečevič zvani Zeka (45) izrešetan sa više hitaca. Kako je utvrđeno, Zečević je primio