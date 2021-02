Šokirani zekinom likvidacijom u centru grada! Dašić: Kragujevac mora da bude očišćen i od kriminala i od korupcije

Kurir pre 3 sata

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je ocenio da je ubistvo Nikole Zečevića koje se sinoć desilo u centru Kragujevca "ozbiljan bezbednosni incident", ali da zbog njega bezbednosna situacija u Kragujevcu nije narušena.

"Smatram da je sinoćni incident sa političkog aspekta, i sa svakog drugog, ljudskog, građanskog, ozbiljan. Kragujevac duži period nije imao ovakvih situacija i ja sam kao gradonačelnik želeo da ne ostanem nem na to", rekao je on na konferenciji za novinare. Dašić je rekao da očekuje da će nadležni organi pronaći počinioce, a da gradska vlast pruža podršku svim nadležnim institucijama u borbi protiv kriminala i korupcije. On je takođe kazao da svaki grad ima svoju