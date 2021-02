Uhapšeni načelnik ukp sutra na saslušanju u višem javnom Tužilaštvu: Osumnjičen da je odavao službene tajne

Kurir pre 2 sata

Uhapšeni bivši načelnik beogradske policije Ilija Milačić sutra će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu na saslušanje, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu.

Njemu je juče po nalogu ovog tužilaštva određeno zadržavanje od 48 sati. U ovom roku Milačić mora da bude saslušan, a do tada Tužilaštvu treba da stigne i krivična prijava protiv njega. Podsetimo, Milačić je sinoć uhapšen pod sumnjom da je odavao službene tajne. On je bio načelnik Uprave kriminalističke policije za Beograd do novembra prošle godine, a uhapšen je na mesto zamenika načelnika Službe za kriminalističko-obaveštajne poslove. Iako je na papiru to bilo