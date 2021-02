Jak mraz, temperatura ispod nule: Srbija u "žutom", tokom vikenda okovana ledom, sneg na planinama i jugu zemlje

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

REPUBLIČKI hidro-meteorološki zavod izdao je poslednju najavu za predstojeće dane. Za celu Srbiju uključen je žuti meteo alarm.

Vremenska prognoza za subotu, 13. februar. Do nedelje meteorolozi prognoziraju ledene dane s jakim jutarnjim mrazom i minimalnom temperaturom od minus 12 do minus 8 stepeni. VREME U SRBIJI Na severu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, u planinskim predelima i na jugu mestimično sa snegom. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od -12 do -8, najviša dnevna od -4 do nule. Foto: