RTS pre 2 sata

Veoma hladan vazduh neće nas napuštati ni drugog dana vikenda.

U većem delu zemlje biće dužih sunčanih perioda, a samo na planinama i ponegde na jugu zemlje više oblaka i slab sneg. Ujutro temperatura od -12 do -8, a tokom dana neće preći nulu. Nad Beogradom zubato sunce. Najviša temperatura -2 stepena. Početkom iduće sedmice sunčano. Tada će i temperatura preći u plus, ali biće to tek koji stepen iznad nule.