Vanredni parlamentarni izbori na KiM, interno raseljeni organizovano na glasanje

Danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji. Gotovo 1.800.000 birača glasa za 120 članova parlamenta. Na glasačkom listiću je 28 lista, među kojima su tri srpske grupacije. Prvi put izbore ne prate posmatrači OEBS-a.

17:42 Izlaznost do 16 sati 37,3 odsto Do 16 časova glasalo je 37,3 odsto glasača, saopštila je nevladina organizacija Demokratija na delu, čiji posmatrači nadgledaju tok glasanja. Glasalo je oko 670 hiljada birača, što je neki procenat više u odnosu na prethodne izbore. 16:00 Do 15 časova na KiM glasala trećina upisanih birača Odziv birača do 15 časova na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM je 32,32 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija u Prištini.