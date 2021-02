Gazeta: Isa Mustafa podneo ostavku

Blic pre 4 sati

Lider Demokratskog saveza Kosova (DSK) podneo je ostavku na mesto lidera stranke, piše prištinska "Gazeta Ekspres".

On je to učinio zbog loših izbornih rezultata na nedeljnim izborima na Kosovu i Metohiji, gde je njegova stranka osvojila treće mesesto, i to iza "Samoopredeljenja" i DPK, nekadašnje stranke Hašima Tačija i Kadrija Veseljija. Isa Mustava je naveo da snosi odgovornost za loš rezultat partije na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM i najavio je da će uskoro biti izabran novi lider partije. Mustafa je, obraćajući se medijima nakon što je podneo ostavku na sastanku