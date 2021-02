Aleksić: Tužiću Vučića

Danas pre 5 sati | Piše: Danas Online

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „kukavica koja ne sme da izađe na televizijski duel“ i najavio da će tužiti Vučića „za sve laži“ koje je predsednik izrekao o njemu, pa „neka na sudu dokaže to što je izgovorio“.

„Vučić obično samo kad pogreši kaže istinu. Za te laži koje je izneo o meni pozvao sam ga na televizijski duel u istoj emisiji jer sam smatrao da je bolje da to uživo raspravimo nego da se jurimo po sudovima. Pošto je on kukavica i nije smeo na duel, tužiću ga za sve navode koje je već više puta o meni ponovio, pa neka na sudu dokaže to što je izgovorio“, rekao je Aleksić u intervjuu za portal „Direktno“. Aleksić je, povodom afere „prisluškivanje“, rekao da je