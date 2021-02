Srbiju okovao mraz: Izmereno i minus 18

Nova pre 5 sati | Autor:Božica Luković

Ledeno jutro i mraz okovali su Srbiju - u Sjenici je u 8 časova izmereno -18, dok je na Kopaoniku izmereno -14 stepeni.

Veoma hladno bilo je i u Vranju, Leksovcu, Dimitrovgradu, Kuršumliji… RHMZ je izdao upizorenje da nas danas i sutra u centralnim i južnim krajevima očekuje jak jutarnji mraz. U većini krajeva se očekuje od -10 do -5 °C, u južnom delu Srbije od -15 do -10 °C, lokalno i niže. U drugoj polovini sedmice dnevna temperatura u većini mesta biće od 10 do 14 °C, dok se slab jutarnji mraz očekuje samo na jugu Srbije. U jugoistočnoj Srbiji na snazi je crveni, a na Kosovu i