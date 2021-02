Da li je strategija „nula kovida“ ostvariva u Evropi

N1 Info pre 58 minuta | Autor:Hina/AFP

Dva miliona Novozelanđana započelo je u ponedeljak trodnevni karantin u Oklendu zbog samo tri slučaja kovida-19.

Brzo i odlučno zatvaranje kako bi se život što pre vratio u normalu - to je strategija "nula kovida" koju primenjuju Azija i Okeanija. Ali da li je to izvodivo i u Evropi? Cilj takve strategije je da se u nekom regionu ili zemlji smanji cirkulacija koronavirusa na nulu strogim merama koje se uvode čim se zaraza pojavi. One se kombinuju s drastičnom kontrolom žarišta (testiranje, praćenje, izolacija). Istovremeno, normalan život može da se nastavi u područjima u