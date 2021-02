Ceo Niš traga za Jovanom (18): Grad oblepljen slikama, u potragu uključen i pas tragač, navodno viđen u Mirijevu

Blic pre 51 minuta | BRANKO JANAČKOVIĆ

Veliki broj Nišlija na razne načine uključio se u potragu za Jovanom Veselinovićem (18), koji je poslednji put viđen 17.februara oko 23 časa na Bulevaru Nemanjića kada se od druga vraćao kući, ali od mladića još uvek nema nit raga ni glasa već više skoro 24 časa.

Jedan meštanin Mirijeva javio je porodici da je video mladića koji bi mogao da odgovara opisu Jovana kako izlazi iz autobusa, ali za sada nema nikakve potvrde da bi to mogao biti on. Kako nezvanično saznajemo, policija je u sklopu istrage pregledala snimke na autobuskoj stanici od momenta nestanka ali on nije uočen. Apel majke Milice Cvetković sa Jovanovom slikom, podeljen je više hiljada puta na društvenim mrežama, a drugovi i prijatelji porodice I volinteri