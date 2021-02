Rover američke svemirske agencije NASA sleteo na Mars (VIDEO)

Danas pre 2 sata | Piše: Beta-AFP

Rover američke svemirske agencije NASA sleteo je na Mars večeras posle sedam meseci putovanja, više decenija rada i više milijardi utrošenih dolara. Objavljene su prve fotografije sa tla Marsa.

Rover Perseverance upravo je postao NASIN peti rover koji je bezbedno sleteo na površinu Marsa nakon što je preživeo „sedam minuta terora“. Ovo je najsofisticiraniji rover koji je agencija ikad poslala na Crvenu planetu. Prikupljaće podatke i tražiti znakove drevnog života u krateru koji je nekada sadržao jezero pre oko 3,9 milijardi godina. Behold! @NASAPersevere‘s first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi — NASA (@NASA)