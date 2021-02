Radnik Puteva Srbije uhapšen zbog sumnje da je primao mito

N1 Info pre 25 minuta | Autor:Beta

Policija je uhapsila radnika Puteva Srbije D.Lj. (55) iz Beograda, koji je osumnjičen da je primao mito, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Sumnja se da je on primio 2.000 evra da ne bi podneo tužbu protiv vlasnika jedne benzinske stanice, koja nije plaćala naknadu za korišćenje javnih puteva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.