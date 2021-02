Velikom albanskom lobisti dijagnostifikovan rak u poodmakloj fazi: Bivši senator Bob Dol u borbi sa teškom bolešću!

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

BIVŠI američki senator republikanac Bob Dol, koji se kandidovao za predsednika 1996. godine, rekao je da mu je dijagnostikovan uznapredovali rak pluća i da će biti podvrgnut lečenju početkom sledeće nedelje.

Bob Dol je izjavio da mu je nedavno dijagnostikovan rak pluća u četvrtom stadijumu. - Iako me sigurno čekaju neke prepreke, takođe znam da se pridružujem milionima Amerikanaca koji se suočavaju sa značajnim zdravstvenim izazovima - naveo je 97-godišnji Dol u saopštenju na Tviteru. STATEMENT BY SENATOR BOB DOLE ON HEALTH CHALLENGES pic.twitter.com/ndRxqNWb30 — Senator Bob Dole (@SenatorDole) February 18, 2021 Dol je imao dugu karijeru u američkom Kongresu, bio je