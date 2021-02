Misterija jovanovog nestanka sve veća: Njegov mobilni na kratko bio uključen u 8 ujutru kada se za njim uveliko tragalo: "Majka ga je pozvala čim je dobila poruku, ali..."

Blic pre 4 sati | BRANKO JANAČKOVIĆ

Telefon Jovana Veselinovića (18) koji je nestao 17. februara u 23 časa na Bulevaru Nemanjića i koji je nedostupan od 4 časa iste noći, postao je na kratko dostupan narednog jutra, saznaje „Blic“.

Nakon toga, mobilni telefon je ponovo isključen. Ko je na kratko upalio mobilni telefon, za sada nije poznato. - Misterija nam je to što je njegov telefon bio ugašen u 4 časa te noći. Zvonio je do 4 časa ujutro, bio nedostupan posle toga pa se onda aktivirao u 8 časova ujutru, ali samo na tren. Jovanova majka Milica je dobila poruku da je telefon ponovo dostupan ali istog trena kada je probala da pozove njegov broj on je opet bio nedostupan. Tako da nam je