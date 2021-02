Ovakav je Balašević bio prema najbližima: Supruga Olja: "Nesporni autoritet sa neprekoračivim granicama, dobar primer deci"

Blic pre 1 sat | V.M.

Đorđe Balašević, čuveni kantautor, napustio nas je danas u 67. godini života, a uvek je isticao da mu je tokom godina velika podrška bila supruga Olivera Balašević, koja je jednom prilikom otkrila kakav je on bio u njihovom domu. - Kao majka, ja svoju decu volim bezuslovno i, gledano iz tog ugla, nisam za njih neki autoritet.

To ne znači da svakodnevno ponešto od njih ne očekujem, pa i zahtevam. Ali, Đole je zaista nesporni autoritet, ne samo za decu, već i mene, pa i mnoge rođake i prijatelje - kazala je Olja jednom prilikom. - Pri tom, on nije ni najmanje autoritaran. Naprotiv, vrlo je tolerantan. Međutim, on je čovek sa jasnim i neprekoračivim granicama u odnosu prema drugima, kao što to očekuje od drugih prema sebi - dodala je ona tada za "Blic". - Ta čvrstina i postojanost njegovog