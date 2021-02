Šerbedžija se rasplakao zbog balaševića: Nije mogao da sakrije suze kada se prisetio anegdota sa Đoletom (foto

Kurir pre 1 sat

Đorđe Balašević preminuo je juče 19. februara u 67. godini, a vest o njegovoj smrti potresla je čitav region.

Brojne kolege, glumci, i mnogi drugi sa javne scene oprostili su se od Balaševoća, a među njima je i Rade Šerbedžija, koji se jutros i rasplakao uživo u programu zbog gubitka prijatelja. - Kao što Kreont kaže: "Neki me Bog udario nečim teškim odzgo u glavu". I kada očekuješ nešto, kad je najgore, opet kad se to dogodi, ostaneš ošamućen. Pitaš se kako je to moguće. Ima tako tih nekih ljudi oko nas kojim živimo. Spomenuću Arsena, Gaga Nikolića, pa sada i Đorđa