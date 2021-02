Najmanje pet osoba poginulo u bombaškim napadima u Kabulu

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

Najmanje pet osoba je poginulo, a dve su ranjene u tri odvojena bombaška napada u Kabulu, saopštila je danas tamošnja policija. #AFG Explosion in Dehbori Kabul.

This is the third explosion so far in Kabul this morning. Kabul city is infested with sticky bombs, road side bombs and assassins. pic.twitter.com/8JBYAlbTBF — BILAL SARWARY (@bsarwary) February 20, 2021 Uprkos pregovorima vlade i Talibana posredstvom SAD o prekidu rata u Avganistanu, poslednjih meseci je u toj državi porastao nivo nasilja. #BREAKING: Two back to back explosions in Kabul, Afghanistan. First blast took place in a car at Darul Aman road, second at