Stanković zna koji igrač će ''napraviti razliku'' u Subotici! Šta je sa Kataijem i Bakajokom?

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da u predstojećem meču protiv Spartaka neće kalkulisati i da će crveno-beli u Subotici nastupiti sa najboljim timom. "Sećamo se svi utakmice protiv Spartaka iz prvog dela sezone, svi su uživali, bila je to otvorena, lepa, jaka utakmica.

Hrabri Spartak je došao da se nadigrava sa Crvenom zvezdom i ja sam to pohvalio odmah posle meča. Očekujemo sličnu situaciju i u Subotici", rekao je Stanković, prenosi klub. "Imamo samo jedan cilj, a to je da donesemo tri boda kući", istakao je on. Crveno-beli, posle remija sa Milanom u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evropa, sutra gostuju Spartaku u meču 23. kola Super lige Srbije. Zvezda je lider šampionata sa 59 bodova, dok je Spartak peti na tabeli sa 37