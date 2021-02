Novak: Mi smo tri viteza

N1 Info pre 1 sat | Autor:Vladimir Todorović

Posle spektakularne pobede u finalu Australijan opena i 18. gren slem titule, Novak Đoković je govorio o dominaciji njega, Rodžera Federera i Rafaela Nadala na četiri najveća turnira.

Srbin, Švajcarac i Španac su osvojili zajedno 58 titula na poslednjih 70 gren slem turnira. Nadal i Federer imaju po 20, a Đoković 18. „Mi smo tri viteza tenisa. Ne znam kako bih drugačije opisao nas trojicu. Iskreno ne razmišljam mnogo o tome. Rodžer i Rafa me inspirišu. To sam već rekao i reći ću ponovo. Koliko god daleko oni odu, otići ću i ja. Između nas je borba u svakom pogledu. Ali to je razlog zbog kojeg smo tu gde jesmo. Motivišemo jedni druge, teramo