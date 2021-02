U padu aviona šestoro mrtvih u Meksiku: Lirdžet 45 se srušio u Verakruzu, vojska sprovodi istragu! (video)

Kurir pre 1 sat

Šest pripadnika meksičke vojske poginulo je u nesreći u kojoj je učestvovao avion meksičkog vazduhoplovstva u državi Verakruz, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Nesreća se dogodila u nedelju dok je avion "lirdžet 45" poletao sa aerodroma u opštini Emiliano Zapata, navodi se u saopštenju ministarstva koje je preneo Rojters. 6 killed as Mexican military plane crashes near Xalapa airport #Mexico #Xalapa #PlaneCrash #Veracruz #Learjet https://t.co/21HNegNlaS — The Pigeon Express - TPE (@PigeonExpress_) February 22, 2021 Žrtave nisu identifikovane, a vojska će izvršiti istragu, dodalo je ministarstvo. Za sada nije poznato