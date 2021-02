Novak otkrio: Napuknuće mišića se povećalo sa 1,7 na 25 milimetara

Mozzart sport pre 1 sat

Pokazao jutrošnji snimak na magnetnoj rezonanci

Neuništiv je Novak Đoković! Da mu rivali u Melburnu ne mogu ništa, to smo znali odavno, ali ovog puta nije dopustio ni povredi da ga spreči da dođe do novog trofeja. Mnogo se spekulisalo prethodnih dana da li je Novak zaista povređen, koliko je to teška povreda kada je uspeo da i pored nje dođe do pehara. Na tradicionalnom slikanju sa trofejom, koje ove godine nije bilo kraj reke Jare nego na plaži, Đoković je otkrio zapanjujući podatak. Srpski as je objavio da mu