Jokić ispod proseka – Denver pao u Atlanti

N1 Info pre 2 sata | Autor:Bojan Marinković

Košarkaši Atlanta Hoksa pobedili su Denver Nagetse na svom parketu rezultatom 123:115.

U poraženom timu, Nikola Jokić je za 37 minuta imao 15 poena (5/15 iz igre), 10 skokova i šest asistencija. Igra srpskog centra daleko ispod svog nivoa glavni je razlog 14. poraza Nagetsa u sezoni. Džamal Marej je bio najefikasniji u ekipi Majkla Melouna sa 30 poena (11/20 iz igre), Fakundo Kampaco je dodao 16, a Monte Moris i Vil Barton po 15. The vision. The touch. The best passing big man of all time. pic.twitter.com/XoASSiV7oI — Denver Nuggets (@nuggets)