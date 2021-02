Mladen Grujičić proglasio pobedu na ponovljenim izborima: "Pobedila je volja naroda - ljudi u Srebrenici žele bolji život!"

Večernje novosti pre 2 sata | S.M.

POBEDU na ponovljenim izborima u Srebrenici proglasio je večeras zajednički kandidat srpskih stranaka za načelnika opštine Mladen Grujičić.

On je poručio da je Srebrenica dobila starog novog načelnika i da je najbitnije da su izbori protekli bez problema i incidenata. Grujičić je rekao da je dobro to što su se srpske stranke organizovale i odgovorile na sve podvale, te izrazio uverenje da će rezultat biti bolji nego 15. novembra 2020. godine. On je dodao da takav rezultat govori o tome da ljudi u Srebrenici žele bolji život, ekonomski razvoj, suživot i da se nastave mnogi započeti projekti. Grujičić je