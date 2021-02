El čapova žena uhapšena u Vašingtonu: Ema Koronel Aispuro (31) optužena za rasturanje droge u saf (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

SUPRUGA meksičkog narko bosa Hoakina Guzmana zvanog EL Čapo uhapšena je na međunarodnom aerodromu u Vašingtonu pod sumnjom da je umešana u mrežu rasturanja droge, javile su sinoć američke vlasti.

Ema Koronel Aispuro (31), koja ima američko i meskičko državljanstvo treba danas da izađe pred saveznog sudiju. Breaking News: The wife of El Chapo, the Mexican drug kingpin, was arrested in Virginia and charged with helping her husband run his criminal empire. https://t.co/y4nigNZA9u — The New York Times (@nytimes) February 22, 2021 Ona je optužena da je učestvovala u distribuciji kokaina, metamfetamina, heroina i marihuane.