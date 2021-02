Nikola Jokić jurio sudiju po terenu! Puk'o mu film, pa krvavih ruku zaigrao kao u transu za istorijski NBA trijumf Denvera! /video/ NBA rezultati:

Blic sport pre 4 sati | Darko Nikolić

U jednom trenutku mu je "pukao film". A kada se to desi, onda to obično ne bude dobro za rivale. Naš košarkaški reprezentativac i najbolji igrač Denver Nagetsa, Nikola Jokić, briljirao je u derbiju sa Portlandom, predvodeći ekipu do trijumfa od 111:106 u svom stilu: ubacio je čak 41 poen (šut za dva 14/22, za tri 3/6), a imao je i pet skokova, pet asistencija i jednu osvojenu loptu. Sve to - uz sjajno držanje lekcije turskom reprezentativcu Enesu Kanteru, ali i