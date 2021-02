Zaev zahvalio Srbiji na još jednoj pošiljci vakcina

Dnevnik pre 45 minuta | Tanjug

SKOPLjE: Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev zahvalio je danas Srbiji na još jednoj pošiljci vakcina protiv koronavirusa.

On je na svom Fejsbuk profilu napisao da je u Severnu Makedoniju iz Srbije danas stigao drugi deo pošiljke vakcina protiv koronavirusa sa 3.510 doza, odnosno da je do sada ukupno iz Srbije stiglo 8.190 Fajzer-Biontek doza. „Uz prethodnih 4.680 doza imamo dovoljno za imunizaciju zdravstvenih radnika, naših heroja na prvoj liniji u borbi sa kovidom-19“, napisao je Zaev. On je svoje i u ime makedonske vlade i građana zahvalio "prijateljskom narodu Srbije, predsedniku