Neverovatni Dončić: Preko dvojice za pobedu sa devet metara! (video)

Fenomenalni Luka Dončić nastavlja da pomera granice! Prva zvezda Dalas Maveriksa Luka Dončić ponovo je pokazao o kakvom se velemajstoru radi.

Njegov tim je na domaćem terenu dočekao Boston Seltikse i tom prilikom su im naneli poraz u poslednjim momentima utakmice. Luka je blistao, upisavši 31 poena uz 10 skokova i osam asisntecija, uz svega tri asistencije. Njega je pratio Branson sa 22 poena, a solidno je odigrao i Boban Marjanović upisavši 10 poena i osam skokova. This 21 year-old is DIFFERENT 🪄🪄🪄 pic.twitter.com/pSuY744zvA — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 24, 2021 Neverovatan koš za pobedu