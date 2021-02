Rođak nastradalog poljoprivrednika iz trstenika: Ne verujemo da se Zoran ubio, sleteo je kolima s puta, pa se auto zapalio

Kurir pre 27 minuta

Telo Zorana Egerića (53) iz mesta Riđevštica pronađeno je sinoć u zapaljenom automobilu "mercedes" u šumi kod sela Veluće na teritoriji opštine Trstenik! Policija je obavila uviđaj, a telo je preneto na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Porodica nastradalog kaže za Kurir da ne znaju šta se tačno dogodilo, kao ni gde je Zoran bio kobne večeri. - Neko je pustio priču da je reč o samoubistvu, ali to sigurno nije tačno! On nije imao nikakvog razloga da to uradi sebi. Saznali smo da je sleteo kolima s puta i da je udario u neki bedem. Možda je taj udarac izazvao požar na automobilu - kaže blizak rođak nastradalog Ergića i dodaje da se nada da će obdukcija i istraga utvrditi kako je tačno stradao. Rođak