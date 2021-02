Ministar Mali: Nikezić i Đilas ne mogu da podnesu uspehe Srbije

Kurir pre 6 sati

BEOGRAD - Ministar finansija i član Predsedništva SNS Siniša Mali ocenio je najnovije izjave predsednika Resornog odbora za privredu i finansije Stranke slobode i pravde Dušana Nikezića kao "laži ekonomskog neznalice".

I on i njegov neuki šef Dragan Đilas ponovo zajedljivo pokazuju kako ne mogu da podnesu ekonomske uspehe Sbije. To je u njihovo vreme bila misaona imenica, jer su uspeli da zemlju dovedu bukvalno pred bankrot", naveo je Mali. On je naveo i da se to odnosi na emitovanje državnih obveznica iz tog perioda. "Između ostalog, ekonomski neznalica i licemer Nikezić je bio deo ekipe koja je uspela da rekordno zaduži zemlju po kamatnoj stopi od čak 7,5 odsto 2011. godine,