Ružić: Situacija sa kovidom u školama nije alarmantna

Nova pre 50 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Situacija u školama, kada je reč o broju zaraženih virusom korona, nije alarmantna, izjavio je danas ministar prosvete Branko Ružić.

On je istakao da broj zaraženih u učenika ne prelazi 0,5 odsto od ukupnog broja đaka, a broj zarazenih nastavnika ne prelazi jedan odsto od ukupnog broja. Ružić je, nakon obilaska Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, rekao da je do sada vakcinisano 36.000 prosvetnih radnika, koji su među prioritetima u imunizaciji. On je naveo da i da se na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba razgovaralo o epidemiološkoj situaciji u srednjim školama i da li u