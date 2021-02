Skidaju maske na leto? Velika Britanija će možda ublažiti mere u javnim objektima

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

ZAŠTITNE maske za lice možda neće biti obavezne u zatvorenim javnim objektima tokom leta, rekla je danas visoka zvaničnica ministarstva zdravlja, doktorka DŽeni Hariz.

Upitana da li će maske po zakonu i biti obavezne u javnim objektima ukoliko bi vlada, prema planu, ublažila sve mere do 21. juna, Hariz je rekla na konferenciji u Dauninig stritu da to možda neće biti slučaj, preneo je Skaj njuz. Ona je dodala da će se maske možda vratiti tokom zimskih meseci. "Jednu stvar sa sigurnošću znamo, a to je ono što radimo napolju je neuporedivo bezbednije nego ono što radimo unutra. Provetravanje je od velikog značaja", navela je Hariz.