Gradonačelnik Radojičić: Mere su kompromis, na strani sam premijerke

Beta pre 1 sat

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da su oštrije mere Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa u ovom trenutku optimalna opcija koja deluje razumno.

"Koncept sve ili ništa, po sistemu ili ćemo da zatvorimo 48 sati ili nećemo ništa da radimo, nije dobar", rekao je Radojičić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Na opasku da je medicinski deo Kriznog štaba tražio pet dana totalnog zatvaranja, a da je premijerka Srbije Ana Brnabić "presudila" da to bude vikend i to od 14.00 sati i da li je to "truli" kompromis, on je naveo da je od početka bio za kompromis i "na strani premijerke".

"Potpuno razumem medicinski deo Kriznog štaba, pogotovo zdravstvene radnike jer im je izuzetno teško. Ali važno je da nađemo pravu meru s obzirom da ne znamo koliko će dugo trajati ova pandemija", rekao je Radojičić.

Prema njegovim rečima, smanjenje broja sati u restoranima i kafićima smanjuje cirkulaciju građana i sigurno će imati pozitivan efekat, i zavisno od dešavanja će se i ponašati dalje.

"Tako da sam ja sam od početka bio za tu opciju kompromisa i to sam tamo jasno rekao. To je bio moj lični stav, stav gradonačelnika, naravno nije stav Beograda", rekao je Radojičić.

