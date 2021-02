"Od maloletnih do starijih: Gospođa..." Bivši dečko Sanje Vučić otkrio da li je pronašao novu ljubav

Blic pre 17 minuta | A.I.

Nikola Đorđević bivši dečko Sanje Vučić, članice grupe Hurricane otkrio je da nakon izlaska iz rijalitija jedva uspeva da izađe na kraj sa udvaračicama i njihovim ponudama.

On je u emisiji "Ekskluzivno" otkrio da mu se udvaraju i "maloletnice i starije gospođe", ali i da je još uvek slobodan. - Nije baš tako, bude tu poneka devojka, ali slobodan sam. Ima svega, od maloletnih, od kojih bežim i ne odgovaram na poruke, pa do starijih gospođa. Ima svega - rekao je bivši zadrugar. Inače, po napuštanju "Zadruge" otkrio je da mu se učesnice nisu dopale: - Bilo je dosta devojaka na početku, kao i svakog novog odmah su me sve dočekale. Nijedna