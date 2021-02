Zaslužena nagrada za srpskog pleja! Vasilije Micić je MVP nedelje u Evroligi (video)

Hot sport pre 47 minuta | Vladimir Andonov Vukašin

Srpski košarkaš i član Anadolu Efesa, Vasilije Micić, najkorisniji je igrač 26. kola Evrolige, objavljeno je danas na sajtu tog takmičenja.

Efes je sinoć pobedio Fenerbahče sa 106:74, a najzaslužniji za to bio je upravo Micić koji je sa 37 postignutih poena postavio rekord karijere. Srpski plej je postigao svih šest šuteva za tri poena, kao i 11 slobodnih bacanja bez promašaja. Dodao je i pet asistencija i tri ukradene lopte, što mi je na kraju donelo indeks korisnosti 44. The BEST of the Round 26 MVP 🔥 pic.twitter.com/DxLQRHULN9 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2021