Subota u Srbiji oblačna i malo hladnija: Duvaće severozapadni vetar, najviša temperatura od 14 do 17 stepeni

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U većem delu Srbije danas će biti oblačno uz pad temperature i umeren do jak severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jedino će u Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do osam, a najviša od 11 do 14 stepeni, a na jugu i istoku Srbije i do 17 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i suvo vreme uz pad temperature i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 12 stepeni. (Kurir.rs/Beta) Kurir Autor: Kurir