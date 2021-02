Značajan pad temperature: Danas oblačno i vetrovito

Nova pre 3 sata | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji će danas u većem delu dana biti oblačno, uz pad temperature, duvaće umeren do jak severozapadni vetar.

Slaba kiša se očekuje tek ponegde, a na visokim planinama uveče je moguć i slab sneg, saopšio je RHMZ. U Negotinskoj Krajini će se zadržati pretežno sunčano. Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša u većini mesta od 11 do 14 stepeni, a na jugu i istoku Srbije i do 17 stepeni. U Beogradu će takođe biti oblačno uz pad temperature i umeren severozapadni vetar, ali će se zadrzati uglavnom suvo vreme. Najniža temperatura oko 8, najviša oko 12 stepeni. U nedelju i