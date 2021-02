Tadić pogođen u glavu: Huligani izazvali ogroman incident u Ajndhovenu! (video)

Hot sport pre 2 sata | Ivan Dobrić Ivan Dobrić

Nekoliko huligana sačekalo je Dušana Tadića ispred stadiona.

Srpski reprezentativac je postigao gol sa bele tačke u 92. minutu i tako doneo bod Ajaksu. Tadića je pre izvođenja penala provocirao i ometao igrač PSV-a Damfris. Pale su teške reči, ali je kapiten Ajaksa sve objasnio medijima posle meča. Nakon što se sve smirilo, ili smo bar tako mislili, nekoliko huligana ga je čekalo ispred stadiona. Uprkos obezbeđenju, oni su uspeli da ga kovanicom pogode u glavu. Tadic gets a coin to his head from PSV fans after he called