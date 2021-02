Svi govore o asistencijama, ali niko ne govori o podatku koji Jokića čini maestralnim!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Mediji su opčinjeni asistencijama Nikole Jokića, ali srpski centar je prilično skroman kada su ga pitali o njegovoj "dominaciji" što se tiče dodavanja. "Ne znam, da li ja dominiram u dodavanjima? Reč ‘dominacija’...

Nekoliko momaka stvarno dominira ovom igrom. Da li ja dominiram u dodavanjima? Ne mislim tako. Možda samo nekada imam dodavanje koje donese malu prednost onome koji dobija loptu", rekao je Jokić posle meča sa Oklahomom. Nikola je noćas imao 13 asistencija i sigurni smo u to da se odavno nije rodio centar koji ima viziju za dodavanja poput njega. "Došao sam iz Evrope gde to možda nije toliko uobičajeno i gde nisam razmišljao mnogo o tome. Sada mislim da to činim